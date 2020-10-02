Kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bölgede önlem alan ekipler, Kılılı Mahallesi'nde A.Y. (37), C.K. (36) ve E.K'yı (33) kablo hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu ve Göllühöyük mahallelerinde enerji nakil hatlarından kablo hırsızlığı yapılması üzerine çalışma başlattı.

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