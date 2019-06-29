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Kahramanmaraş'ta kaçak avcılara ceza

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 5 kişiye 2 bin 550 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta kaçak avcılara ceza, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak balık avladıkları belirlenen 5 kişiye 2 bin 550 lira para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helete Mahallesi Domuz Deresi mevkisindeki 46 VE 461 ile 38 KV 597 plakalı araçları durdurdu.
Araçların bagaj bölümünde yapılan aramada 6 kırmızı benekli balık, 5 olta ve 1 serpme olta ele geçirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri araçlardaki M.B. (41), E.B. (49), Y.B. (36), C.B. (54) ve Y.B'ye (43) kaçak avlanma suçundan toplam 2 bin 550 lira ceza uyguladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:00 Kaynak: AA
Çağlayancerit, Kahramanmaraş, Güncel
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