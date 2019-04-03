Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayeti

Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayeti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta kadın cinayetiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evine gittiği 45 yaşındaki kadını av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.

Kahramanmaraş'ta kadın cinayeti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle evine gittiği 45 yaşındaki kadını av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü.
Olay, Onikişubat İlçesi Oruç Reis Mahallesi üzerinde meydana geldi. Emine Yıldız (45), ikametinde bulunduğu esnada A. K. tarafından av tüfeğiyle başından vuruldu. Emine Yıldız, başına isabet eden tüfek saçlarıyla olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:15 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Muhtar Seçildi, Mazbatasını Alamadan Hayatını Kaybetti Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızını Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü Kasap Önünde Kemik Bekleyen Köpeğe, Parke Taşıyla Saldıran Kadın Güvenlik Kamerasına Yansıdı 4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 23:44:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kadın Cinayeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]