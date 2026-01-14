Kahramanmaraş\'ta Kardan Cami İnisiyatifi

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, köyünde cami bulunmamasına dikkat çekmek amacıyla kardan cami yaptı.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesine bağlı Meymendi Mahallesi Kular mevkiinde yaşayan Salih İspir, mahallede cami bulunmaması nedeniyle sembolik bir kardan cami yaptı. Yoğun kar yağışının ardından çalışma başlatan İspir, tamamen kardan oluşturduğu görüntüyü cami şeklinde hazırladı. Köyde uzun süredir cami bulunmadığını ifade eden İspir, "Kendi imkanlarımla kardan bir cami yaptım. Amacım hem dikkat çekmek hem de köyümüzde cami ihtiyacını göstermekti" dedi. - KAHRAMANMARAŞ