Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Kralların Yiyeceği "Trüf Mantarı" Üretimi Başlıyor

Kahramanmaraş'ta Kralların Yiyeceği "Trüf Mantarı" Üretimi Başlıyor

35 dakika önce

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 50 dekar alana bin 500 adet 'trüf mantarı' aşılanmış fidan dikildi.

Kahramanmaraş'ta Kralların Yiyeceği
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 50 dekar alana bin 500 adet 'trüf mantarı' aşılanmış fidan dikildi.

Türkoğlu ilçesi Hacı Bebek Mahallesi'nde ekimi yapılan mantarın piyasa değerinin yüksek olması nedeniyle bölge çiftçisi için yeni bir gelir kapısı açıldı.

Ekimi yapılan mantarın 4 yıl boyunca bakımının yapılacağını söyleyen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, trüf mantarının son zamanlarda büyük rağbet gördüğü söyledi.

Ortalama 600 kilogram mantar üretileceğini kaydeden Altındaş, gelecek yıllarda yeni mantar bahçelerinin oluşturulacağını ifade ederek, "Bölge müdürlüğü bünyesinde trüf mantarı alanı oluşturduk Türkoğlu ilçesinin Hacı Bebek Mahallesi'nde. 50 dekar sahada bin 500 adet trüf aşılanmış fidanlarımızı sahada dikimini yaptık ve çalışmalarını tamamladık. İnşallah 4 yıl boyunca sahada bakımını yapacağız ve tahmini olarak 600 kilogram olarak trüf mantarı üretmeyi düşünüyoruz" dedi.

Trüf mantarının son zamanlarda revaçta olan bir mantar olduğunu belirten Altındaş, "Özellikle kralların yiyeceği ve ölümsüzlük mantarı olduğu için piyasası da oldukça yüksek. Fiyat olarak 100 dolardan başlıyor ve bin dolara kadar çıkıyor. Dolayısıyla çok ciddi manada buradaki orman köylümüzün gelir elde edilecek bir mantar. Biz de tabi bölge müdürlüğü olarak bunu yaptığımız için gurur duyuyoruz. Bu tip çalışmalarımıza da inşallah önümüzdeki yıllarda devam edeceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

Türkoğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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