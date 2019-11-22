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Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 5 kişi yakalandı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiy suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 5 kişi yakalandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiy suçüstü yakalandı.

Göksun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kayabaşı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir kahvehanede tombalayla kumar oynandığını tespit etti.

Operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada tombala oyun aletleri ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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