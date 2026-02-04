Kahramanmaraş'ta Meslek Liseleri Üretimle Ayakta Kalıyor - Son Dakika
Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Meslek Liseleri Üretimle Ayakta Kalıyor

Kahramanmaraş\'ta Meslek Liseleri Üretimle Ayakta Kalıyor
04.02.2026 11:22
Deprem sonrası Kahramanmaraş'taki meslek liseleri üretim yaparak ekonomik toparlanmaya katkı sağladı.

6 Şubat 2023'teki depremlerde eğitim altyapısının ağır hasar gördüğü Kahramanmaraş'ta, mesleki ve teknik Anadolu liseleri üretim faaliyetlerini sürdürerek döner sermaye gelirlerini artırdı.

Kentte İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan 12 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde, deprem sonrası eğitim öğretim devam ederken öğrenciler mobilya, metal, elektrik-elektronik, bilişim, tekstil ile yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında üretim yaptı.

Okullardaki atölyelerde gerçekleştirilen üretimlerle öğrenciler, mesleki becerilerini geliştirmenin yanı sıra kentin ekonomik toparlanma sürecine katkı sağladı.

Depreme rağmen döner sermaye gelirleri katlandı

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Menderes İbik, AA muhabirine, meslek liselerinin depremin ardından yalnızca eğitim öğretimi değil, üretimi de aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.

6 Şubat depremlerinde okul binalarının ve eğitim altyapısının ciddi hasar aldığını hatırlatan İbik, buna rağmen üretim kapasitesinin her yıl artırıldığını belirtti.

İbik, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren 12 meslek lisesinin döner sermaye gelirlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"6 Şubat depremlerinin merkez üssü olarak eğitim altyapısı ve okul binaları açısından ağır hasarlar almış, eğitim faaliyetleri büyük bir fedakarlık ve dayanışma ile sürdürülmüştür. Bu süreçte meslek liselerimiz, yalnızca eğitim öğretime devam etmekle kalmamış, üretim kapasiteleriyle ilimizin yeniden yapılanma sürecine de önemli katkılar sunmuştur. Bu kapsamda 12 meslek lisemiz, üretim ve hizmet faaliyetlerini her yıl artırarak önemli bir başarı ortaya koymuştur. Döner sermaye gelirleri 2021'de 6 milyon 573 bin lira iken 2022'de 12 milyon 175 bin 205 liraya, 2023'te 20 milyon 176 bin 199 liraya, 2024'te 48 milyon 177 bin 895 liraya, 2025 yılında ise 54 milyon 996 bin 867 liraya yükselmiştir."

İbik, öğrencilerin üretim süreçlerine aktif olarak katıldığını, döner sermayeden pay aldıklarını ve bu sürecin mezuniyet sonrası istihdam açısından önemli bir deneyim sunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Teknoloji, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
