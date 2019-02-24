Kahramanmaraş'ta Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı
22 dakika önce
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş
'ta kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı, kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzeri Kürtül
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 46 F 8174 plakalı otomobil Göksun
ilçesinden Kahramanmaraş'a seyir halinde iken, Kürtül mevkiinde sürücü Mehmet Ali D.'nin (54) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüj yönlendirme levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Leyla (56), Emsal (29), Yasin D. (9) ve sürücü Mehmet Ali D. yaralandı.
Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:15 Kaynak: İHA
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