Kahramanmaraş\'ta Otomobil Yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen otomobilden alevler çıkması üzerine sürücü araçtan inerek uzaklaştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ
