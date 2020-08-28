Kahramanmaraş'ta "Sanatsal Mozaik Sergisi" açıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitim Kursları'nda (KAMEK) eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarından oluşan "Sanatsal Mozaik Sergisi" törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Kalesi'ndeki gezi alanlarında gerçekleştirilen açılışta, kentin kadim bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta birçok medeniyetin yaşadığını ifade eden Güngör, "Bu medeniyetlerce bu topraklara kültür mirası bırakıldı. Kadim tarihin evlatları olarak, ecdadın bıraktığı kültürel mirası yeni nesiller için yaşatmak ve taşımak için gayret ediyoruz." dedi.

Güngör, kentte birçok geleneksel el sanatının yaşatıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraşımız, kültürel mirası konusunda son derece kıymetli hazineye sahiptir. Medeniyetlerin bize bıraktığı somut olan veya olmayan kültürel miras açısından zengin bir varlığa sahibiz. Kentimizde birçok alanda eşsiz el sanatlarına sahibiz. Bunların yaşatılması, tanıtılması, şehrin turizmine kazandırılması için gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından Güngör ile törene katılan Vali Ömer Faruk Çoşkun, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç, serginin kurdelesini keserek, ziyaretçilere açtı.

KAMEK'teki 25 kursiyerin 2 aylık sanatsal mozaik eğitimi sonucunda ürettiği 50 çalışmanın bulunduğu sergi, 30 Ağustos'a kadar açık kalacak.