Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 46 EB 820 plakalı kamyonet, Elbistan- Göksun kara yolu Kabaağaç Mahallesi mevkisinde motor kısmından alev aldı.

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