Kahramanmaraş'ta silahlı şüpheliye bekçinin müdahalesi görüntülendi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta silahlı şüpheliye bekçinin müdahalesi görüntülendi

29.03.2022 12:08
Kahramanmaraş'ta silahlı şüpheliye bekçinin müdahalesi görüntülendi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elindeki silahla çevreyi rahatsız eden şüpheliye bekçinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elindeki silahla çevreyi rahatsız eden şüpheliye bekçinin müdahalesi cep telefonuyla görüntülendi.

Yenişehir Mahallesi'nde H.Y'nin elindeki tüfekle bağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Elindeki av tüfeğini bırakmayan ve teslim olmayan H.Y, ekiplerin müdahalesiyle gözaltına alındı.

İşlemleri için Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Öte yandan, bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin çevreye rahatsızlık veren şüpheliyi ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Görüntüde, şüphelinin arkasından dolaşan bir bekçinin tüfeğe tekme atması ve silahın yere düşmesinin ardından zanlıyı yakalaması yer alıyor.

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112 Acil Çağrı, Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta silahlı şüpheliye bekçinin müdahalesi görüntülendi - Son Dakika


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