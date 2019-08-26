Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı
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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş- Kayseri kara yolu Tahirbey Mahallesi yakınlarında ihtiyaç molası veren Ferhat Güngör (28) yönetimindeki 37 AAK 227 plakalı minibüse, Ahmet Rifaioğlu'nun (34) kullandığı 31 K 2882 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile Ercan Ayvatoplu (35), Çınar Ayvatoğlu (2), Pınar Ayvatoğlu (11), Sema Ayvatoğlu (39), Ali Şensoy (39) ile otomobilde bulunan Gökçe Rifaioğlu (38), Mustafa Rifaioğlu (5), küçük bebek Halide Rifaioğlu (0) ile Halide Arslan (68) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Gökçe Rifaioğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kahramanmaraş, Göksun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 07:14 Kaynak: AA
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