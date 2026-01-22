??????? Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretiyle mücadele kapsamında çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?