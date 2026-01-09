Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu
09.01.2026 19:09
Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı. Uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kendi alanlarında çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında kaçakçılık ve uyuşturucuya yönelik merkez ve Elbistan ilçesinde operasyonlar yapıldı. Kaçakçılık operasyonlarında farklı markalarda 11 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 7 bin 320 dal içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, bin 600 dal boş makaron ve 90 adet elektronik sigara likidi ele geçirildi. Kaçakçılıkla ile ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Narkotik ekiplerinin çalışmasında ise 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 14,14 gram esrar, 184 adet sentetik hap ele geçirildi. Uyuşturucudan yakalanan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçakçılıktan 3, uyuşturucudan ise 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
[Hata Bildir]
