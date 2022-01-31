KAHRAMANMARAŞ - Üzerine çığ düşen ahırdaki 40 hayvan kurtarıldı - Son Dakika

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde üzerine çığ düşen ahırdaki 40 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Ericek Mahallesi'ndeki bir ahırın üzerine çığ düştü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kepçelerle yolu açmasının ardından AFAD, jandarma ve vatandaşlar tarafından çöken ahırdaki 40 küçükbaş hayvanı kurtarıldı.

Ekiplerin çalışmasının devam ettiği alanda bir küçükbaş hayvanın ise telef olduğu öğrenildi.

Öte yandan, bölgeye yönlendirilen bazı ekipler ise yeni bir çığ riski nedeniyle köye ulaşamadan döndü.