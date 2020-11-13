Kahramanmaraş'ta yaralı bulunan Avrasya çulluğu kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Veteriner Yunus Emre Dal, kuşun kanat altında açık yarasının bulunduğunu, kemiğinde kırık olduğunu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

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