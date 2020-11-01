Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

01.11.2020 17:21
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Evde sürdürülen tedavisinin doktorların tavsiyesi üzerine hastanede devam ettiğini ifade eden Coşkun, "Hamdolsun sağlık durumum iyiye gitmekle birlikte tedavime bir süre daha hastanede devam edilecektir. Rabb'imden tüm hastalarımız için şifa diliyorum. Salgınla mücadelede gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ve diğer kamu görevlilerimize şükranlarımı sunuyor, kolaylıklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş, Faruk Coşkun, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Valisi Coşkun'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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