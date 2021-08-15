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Kahramanmaraşlı öğrenciler, fidan sulayarak biriktirdikleri parayı yanan ormanlar için bağışladı - Son Dakika

Kahramanmaraşlı öğrenciler, fidan sulayarak biriktirdikleri parayı yanan ormanlar için bağışladı

15.08.2021 11:01
Kahramanmaraşlı öğrenciler, fidan sulayarak biriktirdikleri parayı yanan ormanlar için bağışladı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde komşularının emanet ettiği yazlık evlerdeki fidanları ve ağaçları sulayarak para kazanan 4 çocuk, biriktirdikleri parayı yanan ormanların yeşillendirilmesine katkı sağlamak için bağışladı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde komşularının emanet ettiği yazlık evlerdeki fidanları ve ağaçları sulayarak para kazanan 4 çocuk, biriktirdikleri parayı yanan ormanların yeşillendirilmesine katkı sağlamak için bağışladı.

Cumhuriyet Mahallesi TOKİ Şehitler İlk ve Ortaokulu'nda eğitim gören yaşları 8 ile 11 arasında değişen 4 öğrenci, fidan ve ağaç sulayarak biriktirdikleri yaklaşık 700 lirayı, Antalya'nın Manavgat ilçesine gönderilmek üzere Kahramanmaraş Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu'na teslim etti.

Hersanlıoğlu, AA muhabirine, çocukların sergilediği davranışın son derece anlamlı olduğunu ve kendisini çok etkilediğini belirtti.

Türk milletinin dar günde bir araya gelerek problemleri çözebildiğini ve çocukların sergilediği tavrın da bu durumun bir nişanesi olduğunu aktaran Hersanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu milletin asaleti bunu gerektirir. Ortaya gelen bu afette birçok sebep olabilir, afetin toparlanması, zararın karşılanması noktasında ve yaşamın normalleşmesi anlamında bizim milletimiz her zaman fedakarlık göstermiştir. Milli eğitiminin amaçlarından biri de çocuklarımızın milli konularda, afet konularında duyarlı olmasını sağlamak. Bu, devlet olarak bizim görevimiz. Biz çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz çünkü bulunduğumuz coğrafya sıkıntılı. Bize tarih olarak yüklenmiş misyon da aslında bunu gerektiriyor. Çocuklarımızın bu manada ki samimiyeti beni etkiledi o iş için çalışma yapıp biriktirdikleri parayı bize getirmeleri tabletten vazgeçmeleri çok önemli. Tabletten vazgeçerek böyle bir parayı bize takdim etmeleri çok anlamlı."

Tablet almak için biriktirdiği parayı bağışladı

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Hasan Hüseyin Taş, komşularının teklifi sonucu arkadaşlarıyla ağaç sulamaya başladıklarını ve bir aydır para biriktirdiklerini söyledi.

Biriktirdikleri parayla tablet almayı hayal ettiklerini ancak televizyonda izledikleri yangın haberlerinden çok etkilenerek yanan bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için bağış yapmaya karar verdiklerini dile getiren Taş, "Yangın haberlerini duyunca dayanamadık parayı kaymakama vereceğiz o da ormana verecek ve ormana fidanlar dikilecek. Ormanlar olunca gözlerimiz çiçekle dolacak." dedi.

Aynı sınıfta eğitim gören Kevser Yağcı, arkadaşlarıyla fidan sulayarak biriktirdiği paranın ormanların yeniden yeşillendirilmesinde kullanılacağı için mutlu olduğunu söyledi.

5. sınıf öğrencisi Ahmet Asım Davarcı da kazandığı parayla okul ihtiyaçlarını karşılamayı ve tablet almayı düşündüğünü ancak yangınları görünce buna gönlünün razı olmadığını anlatarak, "Arkadaşlarımla konuşarak paraları ormanlar için kullanmayı düşündük. Ailelerimizin de desteğini alarak parayı göndermeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

TOKİ Şehitler İlk ve Ortaokulu Müdürü ve Ahmet Asım Davarcı'nın babası Ali Davarcı da çocukların evlerinde olmayan ya da tatile gidenlerin bahçelerini sulayarak para biriktirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çocuklar, 'Ormanlarımız yanıyor ağaçlarımız yok oluyor ne yapabiliriz' dediler. Biz de ağaç dikimi için Orman Genel Müdürlüğünün bağışları olduğunu söyledik. Onlar da 'Biz oraya bağış yapmak istiyoruz' dediler. Ben çok etkilendim neden olmasın çocuklar dedim ve o zaman okulun fidanlarını da sulayın biraz da ben de destek çıkayım dedim. Topladığınız paraları yetkililere teslim edelim sizin adınıza da ağaç dikilsin. Böyle bir etkinliğin içinde olmalarından dolayı çok memnun oldum."

Fidanlarını sulatan Nilüfer Yüksel de çocukların böyle bir faaliyette bulunduklarını duyunca çok duygulandığını ve hemen bahçesini onlara teslim ettiğini söyledi.

Mahmut Hersanlıoğlu, Kahramanmaraş, Antalya, Tablet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraşlı öğrenciler, fidan sulayarak biriktirdikleri parayı yanan ormanlar için bağışladı - Son Dakika


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