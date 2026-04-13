Kahramanmaraşspor ağır yenildi: kader maçı Diyarbakır’da

13.04.2026 10:08
Kahramanmaraşspor, sahasında Erciyes 38 FK’ye 4-1 mağlup olarak ligde kalma yolunda büyük yara aldı. Takımın kaderi son haftaya kaldı.

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Erciyes 38 FK karşısında ağır bir yenilgi aldı. Batıpark Adem Şahan Futbol Sahası’nda oynanan mücadelede taraftar desteğini arkasına alan kırmızı-beyazlı ekip, öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve kritik 3 puanı kaybetti.

İLK YARI UMUT VERDİ ANCAK SAVUNMA HATALARI PAHALIYA MAL OLDU

Karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraşspor, 22. dakikada Emre Aydın’ın golüyle 1-0 öne geçerek taraftarını umutlandırdı. Ancak ilk yarının son bölümünde savunmada yapılan hatalar pahalıya mal oldu. 41. dakikada Hüseyin Ekici’nin golüne engel olamayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti.

İlk yarıda ortaya koyduğu mücadeleyle avantaj yakalayan Kahramanmaraşspor, ikinci yarıya aynı dirençle başlayamadı ve oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı.

İKİNCİ YARIDA ÇÖKÜŞ: ERCİYES FARKI AÇTI

İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Erciyes 38 FK, 60. dakikada Hüseyin Ekici’nin ikinci golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra risk alan Kahramanmaraşspor, savunmada açıklar vermeye başladı.

Kontra ataklarla etkili olan konuk ekip, 65. dakikada Çağrı Yağız Yasak ve 75. dakikada Serdar Yiğit’in golleriyle farkı açarak sahadan 4-1 galip ayrıldı.

LİGDE KALMA MÜCADELESİ SON HAFTAYA KALDI

Bu mağlubiyetle 31 puanda kalan Kahramanmaraşspor, ligde 13. sıraya gerileyerek düşme hattına bir adım daha yaklaştı. Kritik puan kaybı sonrası kırmızı-beyazlı ekibin ligde kalma mücadelesi, sezonun son haftasında oynanacak Diyarbakır deplasmanına kaldı.

Temsilcinin kaderi artık son maçta alacağı sonuca bağlı olacak.

Haber: Muhammet Özer 

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
