Kahramanmaraşspor tarihinde ilk kez amatör lige düştü

19.04.2026 09:57
TFF 3. Lig’in son haftasında Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalan Kahramanmaraşspor, aldığı sonuçla ligde kalmayı başaramadı. Kırmızı-beyazlı ekip, tarihinde ilk kez amatör lige düşerek profesyonel liglere veda etti.

TFF 3. Lig’de sezonun son haftasında kritik bir mücadeleye çıkan Kahramanmaraşspor, deplasmanda Diyarbekirspor ile 2-2 berabere kalarak kaderini belirledi. Ligde kalmak için mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkan kırmızı-beyazlı ekip, zaman zaman üstün bir oyun ortaya koymasına rağmen aradığı sonucu elde edemedi. Bu sonuçla birlikte puan tablosunda düşme hattının altında kalan Kahramanmaraş temsilcisi, profesyonel liglere veda etti.

PUAN YETMEDİ, KRİTİK MAÇTA BEKLENEN SONUÇ ALINAMADI

Karşılaşma boyunca mücadeleci bir performans sergileyen Kahramanmaraşspor, deplasmanda oynadığı maçta skoru korumakta zorlandı. 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrılan ekip, aldığı bu sonuçla ligde kalma umutlarını son haftada yitirdi. Özellikle sezon boyunca yaşanan puan kayıplarının bedelini ağır ödeyen takım, kritik virajda istediği sonucu alamayarak düşme hattının altına geriledi.

57 YILLIK TARİHTE İLK KEZ AMATÖR LİGE GERİLEDİ

1969 yılında kurulan ve Türk futbolunun köklü kulüpleri arasında yer alan Kahramanmaraşspor, bu sonuçla birlikte tarihinde bir ilki yaşadı. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk kez profesyonel liglerin dışına çıkarak Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) düştü. Kulüp için büyük bir kırılma anlamı taşıyan bu gelişme, taraftarlar ve şehirde derin üzüntü yarattı. Yeni sezonda yeniden yapılanma sürecine girmesi beklenen Kahramanmaraşspor’un, eski günlerine dönmek için nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu oldu.

Haber: Muhammet Özer

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
