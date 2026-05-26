Kahramanmaraş’ta kahreden olay: Cam silerken 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş’ta kahreden olay: Cam silerken 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta kahreden olay: Cam silerken 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti
26.05.2026 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde annesine cam silerken yardım eden 20 yaşındaki genç, dengesini kaybederek 9. kattan düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trajik olayda, cam silme sırasında dengesini kaybeden 20 yaşındaki genç 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşanan olay sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cam silme sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç, 9. kattaki dairenin penceresinden aşağı düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

20 YAŞINDAKİ GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yapılan kontrollerde genç adamın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirirken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Polis ekipleri olayın yaşandığı apartman çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olay sonrası apartman sakinleri ve çevrede bulunan vatandaşların büyük şok yaşadığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlatırken, gencin düşüş nedeni ve olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin araştırmaların sürdüğü bildirildi. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Haber: Muhammet Özer

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Onikişubat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Kahramanmaraş’ta kahreden olay: Cam silerken 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rasim Ozan Kütahyalı’nın tutuklandığı operasyonda “5 lira“ detayı Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda "5 lira" detayı
Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı
CHP’de kritik zirve Özgür Özel, Meclis’te MYK’yı topluyor CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Montella, Arda Güler kararını verdi Montella, Arda Güler kararını verdi
Gazze’deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

09:35
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti
07:57
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
Kılıçdaroğlu operasyonu çekti! Genel merkezde çalışan 24 kişi işten çıkarıldı
07:29
Güzelbahçe Belediyesi’ne operasyon Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
Güzelbahçe Belediyesi'ne operasyon! Başkan dahil çok sayıda kişi gözaltında
06:04
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
Eski eşinin evine molotofkokteyli attı! Doğalgaz kombisi bomba gibi patladı
05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
05:35
Şili’de 6,9 büyüklüğünde deprem Tsunami açıklaması geldi
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem! Tsunami açıklaması geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 09:43:06. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta kahreden olay: Cam silerken 9. kattan düşen genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.