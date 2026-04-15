Kahramanmaraş’ta kayalıklardan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
15.04.2026 09:55
Kahramanmaraş’ta yaylada çiriş otu toplamak isteyen bir vatandaş, kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, yaylada bitki toplamak isteyen bir vatandaş hayatını kaybetti. Osmaniye’den gelen Kemal Topal’ın kayalıklardan düşmesi sonucu yaşamını yitirmesi, yakınlarını yasa boğdu.

ÇİRİŞ TOPLAMAK İSTERKEN FACİA YAŞANDI

Olay, Andırın ilçesine bağlı Çığşar Yaylası’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osmaniye’nin Kadirli ilçesinden yakınlarıyla birlikte yaylaya gelen Kemal Topal, doğada yetişen çiriş otu toplamak için kayalık alana çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Topal, yüksekten düşerek ağır şekilde yaralandı. Olayı fark eden yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Topal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Topal’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
