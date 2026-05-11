Kahramanmaraş’ta yaşlı adam evinin bahçesinde ölü bulundu

11.05.2026 11:22
Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde 78 yaşındaki Gurmo Ağaç, evinin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için adli tıpa kaldırıldı.

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde meydana gelen olayda, 78 yaşındaki Gurmo Ağaç evinin bahçesinde ölü bulundu. Çiftlik Mahallesi’nde yaşanan olay, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EŞİ BAHÇEDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, Gurmo Ağaç’tan bir süre haber alamayan eşi, evlerinin bahçe kısmına indiğinde yaşlı adamı yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gurmo Ağaç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası mahallede üzüntü yaşanırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlk incelemelerde Gurmo Ağaç’ın kronik kalp, diyabet ve tansiyon hastası olduğu, ayrıca daha önce by-pass ameliyatı geçirdiği öğrenildi. Nöbetçi doktor tarafından yapılan ön muayenede ise yaşlı adamın vücudunda herhangi bir darp ya da cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Gurmo Ağaç’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer

