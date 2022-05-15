Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı

15.05.2022 11:09
Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerinde 10 adet Led TV çaldığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerinde 10 adet Led TV çaldığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 50 bin TL değerinde 10 adet Led televizyonun çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelinin televizyonları sakladığı depoya operasyon düzenleyerek olayı gerçekleştiren S.A.(22) isimli şahsı yakaladı. Zanlı S.A., ifadesi alınmak üzere 10 adet televizyon ile birlikte Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheli S.A. isimli şahısın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı
Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı

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Asayiş Büro, Adıyaman, Hisarcık, Kahta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


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