Kahta'da 10 televizyon çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir işyerinde 10 adet Led TV çaldığı tespit edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, 50 bin TL değerinde 10 adet Led televizyonun çalınması ihbarı üzerine harekete geçen Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren şüpheliyi tespit etti. Ekipler, şüphelinin televizyonları sakladığı depoya operasyon düzenleyerek olayı gerçekleştiren S.A.(22) isimli şahsı yakaladı. Zanlı S.A., ifadesi alınmak üzere 10 adet televizyon ile birlikte Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyette sorgulamaları tamamlanan şüpheli S.A. isimli şahısın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - ADIYAMAN