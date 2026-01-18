Kahta'da Silahlı Kavga: İki Yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mesut A. ve Ramazan A., yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki gurup arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunlar Ramazan A. ile Mesut A.'ya isabet etti. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelileri yakalamak için hareket geçen polis, olayla ilgi soruşturmaya devam ediyor.