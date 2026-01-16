Kahta\'da Su Kuyusuna Düşen Genç Kurtarıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bağbaşı köy kırsalında gezintiye çıkan Y.D. (24) dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler halat yardımıyla Y.D'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Y.D. ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
