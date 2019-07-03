Kahta'da trafik kazası: 3 yaralı
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ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'ın Kahta
ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Erkan Soylu yönetimindeki 42 ESC 02 plakalı otomobille Mustafa Çelenk yönetimindeki 02 AAE 671 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, sürücüler ile motosikletteki Cemal Delikanlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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