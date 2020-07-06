Kahta'da yerli patates hasadı yapıldı - Son Dakika

Kahta'da yerli patates hasadı yapıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yerli patates hasadı yapıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yerli patates hasadı yapıldı.

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Kahta Ziraat Odası tarafından ilçede yerli çeşitleri yaygınlaştırmak amacıyla Tuğlu Köyünde deneme ekimi gerçekleştirilen yerli patatesin hasadı yapıldı.


2020 yılının Şubat ayında, Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patates, yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda Kahta'da patates yetiştiriciliğine uygun olduğu gözlemlenmişti.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, "Kahta Ziraat Odası ile GAP Bölge Başkanlığı ile yapmış olduğu Tarımsal Yayım ve Danışmanlık protokolü doğrultusunda 2017 yılında Tuğlu köyünde Yalçın İlya çiftçisine kurdurtmuş olduğu demonstrasyon sonucunda çiftçimiz o yıldan sonra ticari amaçlı üretim yetiştiriciliğine yönelmiştir. 2020 yılında Kahta Ziraat Odası Başkanlığı denetiminde 15 Şubat 2020 tarihinde 22 dekarlık alanda ekimi gerçekleştirilen patates, yapılan kontrol ve bakımlar sonucunda ilçemiz patates yetiştiriciliğine uygun olduğu gözlemlenmiştir. Bugün patates hasadı gerçekleştirildi. Patates verimi çiftçimizi memnun ederek dekara 3-4 ton arası verim sağlanmıştır. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı olarak çiftçilerimizin farklı alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında olacaktır" diye konuştu.


Patates yetiştiriciliğinden memnun olduğunu ifade eden çiftçi Yalçın İlya ise, önümüzdeki dönemde de patates yetiştiriciliğine devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Tuğlu, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kahta'da yerli patates hasadı yapıldı - Son Dakika
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