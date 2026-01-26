Kahta Esnaf Odası'nda Başkan Değişimi - Son Dakika
Kahta Esnaf Odası'nda Başkan Değişimi

Kahta Esnaf Odası\'nda Başkan Değişimi
26.01.2026 09:40
Halil Can, Adıyaman Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın yeni başkanı oldu.

Adıyaman'ın Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Mustafa Turanlı ile Halil Can'ın yarıştığı başkanlık seçiminde kazanan Halil Can oldu. Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Kurul Toplantısı, Mustafa Kahtalı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yaklaşık bin 200 seçmeni olan odanın başkanlık seçimi yarışında iki aday yarıştı. Seçimlerde mevcut başkan Mustafa Turanlı ile Halil Can başkanlık için yarıştı. Sabah saat 09.00'da başlayan yarış saat 17.00'da tamamlandı. Seçim sonrası yapılan sayımlarda Halil Can 380 oy alırken, Mustafa Turanlı ise 283 oy aldı. Böylelikle kesin olamayan sonuçlara göre Kahta Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda ilk kez başkan değişimi yaşandı ve Halil Can yeni başkan seçildi.

Seçim sonrası tebrikleri kabul eden Halil Can, yaptığı açıklamada; "Bu başarı hepimizin başarısıdır. Bana oy veren ve vermeyen tüm üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Sabah saat 09.00'dan akşam saat 17.00'a kadar görevli olan seçim kurulu çalışanlarına ve özellikle emniyet mensuplarına da teşekkür ediyorum" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Adıyaman, Kahta, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

