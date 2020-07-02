KAİM'den Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki Açıklaması - Son Dakika

KAİM'den Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepki Açıklaması

Kadıköy İmam Hatipliler (KAİM) Vakfı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Kadıköy İmam Hatipliler (KAİM) Vakfı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

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KAİM Vakfı yaptığı yazılı açıklamayla, Esra Albayrak'ın vakfın kurucu mütevellisi olduğu hatırlatılarak, kendisine ve yeni doğan çocuğuna yönelik yapılan hakaret, küfür

ve ahlaksızca yakıştırmaları şiddetle ve nefretle kınadıklarını bildirdi.

"Bir annenin çocuğunu dünyaya getirirken yaşadığı duyguları hiçe saymayı, bir kadının onurunu ayaklar altına almayı, bir insanın izzetine, şahsına, namusuna, ailesine dil uzatmayı marifet sayanların hukuk karşısında en ağır cezayı almalarını bekliyoruz" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kadıköy İmam Hatipli olmanın verdiği şuurla, zorlu mücadeleli yılları sabırla geride bırakarak, yurt dışında eğitimini sürdürmüş, sosyoloji bölümünde doktora yapmış sayın Esra Albayrak, dört çocuk annesi olmasının yanı sıra sosyal sorumluluk içinde ülkesine, milletine, insanlığa hizmet etmeyi gaye edinmiş, bu yolda büyük fedakarlıklar göstermiş,

değerli bir vatan evladıdır. Bir kadın olarak sadece Esra Albayrak değil tüm kadınlar hor görülmüş ve aşağılanmıştır. Bir anne olarak sadece Esra Albayrak değil tüm annelere hakaret ve iftiralar serdedilmiştir. Bir insan olarak sadece Esra Albayrak değil, tüm insaf ve izan sahibi insanlar dışlanmıştır. Sosyal medya maalesef bir kısım art niyetli ve terbiyeden yoksun kişilerin fütursuzca cirit attığı başörtüsüne, inanca ve bizi biz yapan değerlere meydan okuma arenası haline getirilmiştir."

Açıklamada, sosyal medyayı sahte hesaplarla "ahlaksızca" kullanan kişilerin olduğu belirtilerek, "Gün gelir Hamza Salih'ler, bu çapsız, hadsiz, terbiyesiz, korkak zelil güruha insan olmanın değerini, özgür düşünce ile hakareti ayırt etmeyi, ahlak ve fazileti yeniden öğretirler. Esra hanıma ve değerli ailesine yapılanları tekrar nefretle kınıyor ve sorumluların hukuk karşısında cezasız kalmamasını diliyoruz." denildi.

Berat Albayrak, Esra Albayrak, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:01 Kaynak: AA

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