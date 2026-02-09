Kaja Kallas: 'Avrupa'nın Gururu Var' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kaja Kallas: 'Avrupa'nın Gururu Var'

09.02.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaja Kallas, Avrupa'nın ABD'ye yönelik tepkisini vurguladı ve Münih Güvenlik Konferansı'na değindi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İtalya'da protesto edilmesine ilişkin, "ABD'den Avrupa'ya yönelik çok da hoş olmayan ifadeler duyduk. Elbette kamuoyumuzun da bir gururu, Avrupa'ya özgü bir gururu var." ifadelerini kullandı.

Euronews'e verdiği röportaja göre Kallas, 13-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nın yoğun bir gündemi olacağına işaret etti.

Milano-Cortina Kış Olimpiyatları için İtalya'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yuhalanarak protesto edilmesine ilişkin Kallas, "ABD'den Avrupa'ya yönelik çok da hoş olmayan ifadeler duyduk. Elbette kamuoyumuzun da bir gururu, Avrupa'ya özgü bir gururu var." değerlendirmesini yaptı.

"Rusya, her zaman azami talepler öne sürerek müzakere eder"

ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında da konuşan Kallas, Rusya'nın müzakere taktiğinin her zaman azami talepler öne sürmek olduğunu belirterek, "Kendisine hiçbir zaman ait olmamış şeyleri talep eder, ardından tehditler, ültimatomlar ve güç kullanımıyla baskı kurarlar. Sonrasında ise Batı'da her zaman, Rusya'nın daha önce sahip olduğundan daha fazlasıyla masadan kalkması için bir şeyler teklif edecek kişiler çıkar." diye konuştu.

Kallas, Rusya ile iletişim kurmak için özel bir temsilci atanmasıyla ilgili ise temel meselenin birinin atanması olmadığını, odaklanılması gereken konunun Rusya'nın vereceği tavizler olduğunu dile getirdi.

ABD'nin aynı zamanda İran'la müzakereler yürüttüğünü hatırlatarak, "AB'nin sadece gözlemci konumunda kalıp kalmadığının" sorulması üzerine ise Kallas, kendilerinin de İran'la temasta olduğunu kaydetti.

Kallas, "Ancak ABD'nin sahip olduğu askeri güç dikkate alındığında, Avrupa'nın askeri kapasitesine kıyasla daha fazla etki ve baskı gücüne sahip olduğu açık. Avrupa askeri gücünü ise hala inşa etme sürecindeyiz." dedi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaja Kallas: 'Avrupa'nın Gururu Var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:41
CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:51:27. #7.11#
SON DAKİKA: Kaja Kallas: 'Avrupa'nın Gururu Var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.