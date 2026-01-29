Kalaycı'dan Esnaf Ziyareti - Son Dakika
Kalaycı'dan Esnaf Ziyareti

Kalaycı\'dan Esnaf Ziyareti
29.01.2026 18:34
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, KONESOB'u ziyaret ederek esnafın ekonomik durumu hakkında görüşte bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) ziyarette bulundu.

Kalaycı, ziyaretinde KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile görüştü.

Konya'daki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, sektörel beklentiler ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı ziyarette, ticari sürdürülebilirlik, esnafın ekonomik gücü ve teşvik ile destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular da masaya yatırıldı.

Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisinin, esnaf ve sanatkarın ekonomik güçlenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA

