Kalaycı\'dan Esnaf Ziyareti

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KONESOB) ziyarette bulundu.

Kalaycı, ziyaretinde KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ile görüştü.

Konya'daki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, sektörel beklentiler ve ekonomik gelişmelerin ele alındığı ziyarette, ticari sürdürülebilirlik, esnafın ekonomik gücü ve teşvik ile destek mekanizmalarının etkin kullanımı gibi konular da masaya yatırıldı.

Kalaycı, Milliyetçi Hareket Partisinin, esnaf ve sanatkarın ekonomik güçlenmesi ve sektörün sürdürülebilir gelişimi için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.