Kalaycı Yakup Usta bakırı 40 yıldır sevgiyle parlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kalaycı Yakup Usta bakırı 40 yıldır sevgiyle parlatıyor - Son Dakika

Kalaycı Yakup Usta bakırı 40 yıldır sevgiyle parlatıyor

6 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Yakup Yılmaz, 40 yıldır sürdürdüğü dede mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Yakup Yılmaz, 40 yıldır sürdürdüğü dede mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

İlçede bulunan Bakırcılar Çarşısı'nda 40 yıldır aynı yerde kalaycılık yapan 53 yaşındaki Yılmaz, mesleğe çırak olarak başladı.

Zaman içerisinde kendini geliştirip usta olan Yılmaz, mesleğinden elde ettiği kazançla 2 çocuğunu büyüttü.

Mesleğin devamı için evlerde bakır ürünler kullanılmasını isteyen Yılmaz, gelişen teknoloji ve alışkanlıklar karşısında yok olmaya yüz tutan kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor.

"Yeni nesil bu mesleği bilmiyor"

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe 13 yaşında çırak olarak babasının yanında başladığını söyledi.

Bakırın kıymetli bir maden olduğunu ama değeri bilinmediği için ustasının kalmadığını belirten Yılmaz, "Yıllardır kalaycılık yapıyorum. Dedemden ve babamdan yadigar kalan bir meslek. 'Bu meslek artık tükendi.' diyebilirim, yani artık ustası yetişmeyen, getirisi olmayan bir meslek." diye konuştu.

Yılmaz, imkanlar el verdiği sürece mesleğini sürdürmek istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"İki oğlum var, birinin eli bu işe yatkın olduğu için ona öğretmeye çalışıyorum. Yaparsa benden sonra bir tek o yapacak. Bizden başka seyyar olarak köylerden gelip yapanlar var, onlar da tek tük diyebilirim. 40 yıldır bu mesleği yapıyorum. Sürekli atölyeye gelip soruyorlar, 'Kalay yapıyor musunuz?' diye. Haftada ortalama 10 müşterimiz oluyor. Bizler de memnun oluyoruz ancak yeni nesil bu mesleği bilmiyor. Özellikle okullara davet ediliyoruz, öğrencilere bu mesleği tanıtmamız için. Bazı okullara da giderek meslek derslerinde sunum yapıyoruz."

Mesleğin unutulmaya yüz tuttuğuna işaret eden Yılmaz, "Kalaycılık bizi maddi yönden tatmin etmediği için burada farklı meslek gruplarını da icra ediyoruz. Bizler artık burada bu mesleği bilen ustalar olarak son temsilcileriz diyebilirim." dedi.

Kalaycı Yakup Usta bakırı 40 yıldır sevgiyle parlatıyor

Yakup Yılmaz, Zonguldak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 11:50 Kaynak: AA

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