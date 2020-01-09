Kalben ilk romanının heyecanını yaşıyor
7 saat önce
Ünlü sanatçı "Hayatımda edebiyat hep oldu.
Ünlü sanatçı "Hayatımda edebiyat hep oldu. Daha önce çocuk kitapları yazmıştım. Şimdi ise yetişkinlere yönelik bir kitap çıkaracağım. Romanımda daha çok kadın hikayelerine yer vereceğim. Bu yıl içinde bir kitap fuarına yetiştirmeye çalışacağız. İlk romanım olduğu için tatlı bir heyecan içindeyim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:21
Son Dakika Cep telefonu tamircisinin bilgisayarından çıkanlar halkı öfkelendirdi! Tunceli'de halk sokağa döküldü 10 yaşındaki öğrencisini yerden yere vurdu RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı