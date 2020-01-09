Kalben ilk romanının heyecanını yaşıyor

Ünlü sanatçı "Hayatımda edebiyat hep oldu. Daha önce çocuk kitapları yazmıştım. Şimdi ise yetişkinlere yönelik bir kitap çıkaracağım. Romanımda daha çok kadın hikayelerine yer vereceğim. Bu yıl içinde bir kitap fuarına yetiştirmeye çalışacağız. İlk romanım olduğu için tatlı bir heyecan içindeyim" dedi.