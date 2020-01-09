Kalben ilk romanının heyecanını yaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Kalben ilk romanının heyecanını yaşıyor - Son Dakika Magazin

Kalben ilk romanının heyecanını yaşıyor

7 saat önce

Ünlü sanatçı "Hayatımda edebiyat hep oldu.

Kalben ilk romanının heyecanını yaşıyor, System.String[]

Ünlü sanatçı "Hayatımda edebiyat hep oldu. Daha önce çocuk kitapları yazmıştım. Şimdi ise yetişkinlere yönelik bir kitap çıkaracağım. Romanımda daha çok kadın hikayelerine yer vereceğim. Bu yıl içinde bir kitap fuarına yetiştirmeye çalışacağız. İlk romanım olduğu için tatlı bir heyecan içindeyim" dedi.

Edebiyat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:21 
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