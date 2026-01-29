Kalbin Mikroskoba Yolculuğu Kış Okulu

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından, tıp ve sağlık bilimlerine ilgi duyan 11 ve 12. sınıf lise öğrencilerine yönelik "Kalbin Mikroskoba Yolculuğu-3" başlıklı kış okulu programı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, gençlerin meslekleri yakından tanıyarak geleceğe hazırlanma sürecine katkı sunmayı amaçlayan programla öğrencilerin meslek tercih sürecinde hekimlik mesleğine ilişkin bilinçli değerlendirme yapmalarının desteklenmesi hedeflendi.

Ücretsiz olarak 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen kış okulunun ilk gününde düzenlenen akademik oturumlarda, kalbin anatomik yapısı, fizyolojik işleyişi ve elektriksel iletim sistemi ele alındı.

Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından yürütülen ve öğrencilerin sorularıyla aktif katılım sağladığı oturumlarda konular, lise düzeyine uygun şekilde aktarıldı.

Programın ikinci gününde ise anatomi, fizyoloji ve histoloji laboratuvarlarında uygulamalı eğitimler gerçekleştirildi. Çalışmalarda öğrenciler, kalbin anatomik ve mikroskobik yapısını inceleme, dolaşım sistemi uygulamalarını gözlemleme ve temel fizyolojik ölçümleri deneyimleme imkanı buldu.

Kış okulu kapsamında ayrıca Lokman Hekim Üniversitesi Vital Simülasyon Merkezi ziyaret edildi. Ziyarette, tıp eğitiminde kullanılan simülasyon temelli öğretim yöntemlerine ilişkin bilgi verildi.

Ders ve uygulamaların ardından kapanış oturumuyla tamamlanan programda, öğrencilere katılım belgesi verildi. Kış okulu, gençlerin meslek seçimi sürecine katkı sunmayı amaçlayan bir eğitim faaliyeti olarak gerçekleştirildi.