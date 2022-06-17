Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi - Son Dakika
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Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi

17.06.2022 08:10

Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi Servis şöförü: "Dayak mı istiyorsun?

Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi

Servis şöförü: "Dayak mı istiyorsun? Dua et kadınlar var" diye savundu

Servis şoförü önce üzerine sürdü daha sonra tehdit savurup yoluna devam etti

İSTANBUL - Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Şöfor, önce aracı üstüne sürdü daha sonra araçtan inip tehditler savurup yoluna devam etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu. "Burası kaldırım yola girer misin?" diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mahmut U'yu itmeye başladı.

"Dayak mı istiyorsun?"

Bir süre kaldırımda tartışan ikiliyi ayırmak için servisten bir vatandaş indi. Sürücü ile yaya tam ayrılmışken, araca binen şoför tehditler savurmaya başladı. "Dayak mı istiyorsun sen? Dua et arabada kadınlar var" diyerek sürücü koltuğundan tehditler savurdu. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi sürücü, yaya kaldırımından ilerlemeye devam etti. Mahmut U. ise yaşanılan o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti.

Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi
Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi
Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi
Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi
Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaldırımda ilerleyen personel servisinin önüne atlayıp tepki gösterdi - Son Dakika

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