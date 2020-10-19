Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada

19.10.2020 11:19
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada, System.String[]

KONYA'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen'in (5) yaşamını yitirdiği, eşi Sibel Özkan'ın (36) ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KONYA'da, kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen'in (5) yaşamını yitirdiği, eşi Sibel Özkan'ın (36) ise yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan O. (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan ile eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada, Ahmet Eymen olay yerinde, babası Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Sibel Özkan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, sürücü Furkan O. ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADABu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kontrolden çıkan ve hızlı olduğu görülen otomobil, Özkan ailesinin fertlerine çarpıyor. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bünyamin Özkan ve oğlu Ahmet Eymen, yol kenarındaki bahçe duvarına çarpıyor. Sibel Özkan ise yere düştükten sonra ayağa kalkıp eşi ve oğlunun yanına giderek durumlarına bakıyor.

Sibel Özkan ve Furkan O.'nun hastanedeki tedavileri sürerken, Bünyamin Özkan ile oğlu Ahmet Eymen'in cenazelerinin bugün öğlende Üçler Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.


Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada
Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada

Sibel Özkan, Selçuklu, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaldırımda otomobilin çarptığı baba ve oğulun öldüğü kaza kamerada - Son Dakika

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