KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

20.05.2022 20:24

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde oto galerici Nizam Kalkan ve A.D., kaldırımda yürürken, yanlarından geçen bir araçtan ateş açıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde oto galerici Nizam Kalkan ve A.D., kaldırımda yürürken, yanlarından geçen bir araçtan ateş açıldı. Kalkan'ın hayatını kaybettiği A.D.'nin ise yaralandığı saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda yürüyen oto galerici Nizam Kalkan ve A.D.'ye, yanlarından geçen seyir halindeki bir araçtan ateş edildi. Nizam Kalkan ve A.D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar kaçtı. A.D. orada bulunan bir araçla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nizam Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralı A.D.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KALDIRIMDA YÜRÜRKEN YANLARINDAN GEÇEN ARAÇTAN ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika
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