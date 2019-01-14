Kaldırımda Yürüyen Yayaya Araç Çarptı
24 dakika önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi aracın çarpması sonucu yaralandı.
Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde kaldırımda yürüyen kişi aracın çarpması sonucu yaralandı.
Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Orhan Dinç
'e, plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir araç çarptı. Dinç, çarpma sonucu yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dinç'i Manavgat Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:21 Kaynak: AA
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