KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM - Son Dakika

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde gerçekleşen 'Bahar Renkleri' adlı opera konserinde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Helenistik döneme ilişkin anıt eserlerin yer aldığı özel bir sanat evinde, opera severler bir araya geldi.

SOLİST KÜÇÜKEKMEKÇİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin soprano sanatçısı Nurdan Küçükekmekçi, piyano sanatçısı Anna Tepretmez, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe'nin sahne aldığı konser besteci B. Bartok'un 'Romanio Dance' adlı eserinin seslendirilmesiyle başladı.

ÜNLÜ BESTECİLER

G.Puccini'nin 'O mio babbino caro' adlı eseriyle devam eden konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, besteciler D.Curtis, A.Piazzola, V.Lobos, E.Di Larazzo, A. Ramires, Y.Levy'nin çello-piyano için yazdıkları eserlerini opera diliyle yorumladı. Düzenlemesini Veronika Yeliz Efe'nin yaptığı konserde eserlerin hikayeleri de anlatıldı. Keyifle izlenen konser besteci A.Piazzola'nın 'Yo soy Maria' adlı neşeli eseriyle sona erdi. Sanatçılar, alkış yağmuruna tutuldu.

SANATÇIYA DESTEK

Özel kültür sanat merkezinin yöneticisi Rengin Ekmekcioğlu, "Çok özel bir konser oldu. Sanatçılarımız bize bahar renkleri isimli geceyi yaşattı. Çok hoş bir konser oldu. Bizler Antalya'nın kültür-sanat yaşamına, sanatçılarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Konserin solisti soprano Nurdan Küçükekmekçi'de çok keyifle izlenen bir konser de opera severleri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, dünya renklerinden oluşan bir repertuarla baharı karşıladıklarını ifade etti.