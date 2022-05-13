KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM - Son Dakika
Üye Girişi

KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM

13.05.2022 16:23

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde gerçekleşen 'Bahar Renkleri' adlı opera konserinde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde gerçekleşen 'Bahar Renkleri' adlı opera konserinde dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

Helenistik döneme ilişkin anıt eserlerin yer aldığı özel bir sanat evinde, opera severler bir araya geldi.

SOLİST KÜÇÜKEKMEKÇİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin soprano sanatçısı Nurdan Küçükekmekçi, piyano sanatçısı Anna Tepretmez, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe'nin sahne aldığı konser besteci B. Bartok'un 'Romanio Dance' adlı eserinin seslendirilmesiyle başladı.

ÜNLÜ BESTECİLER

G.Puccini'nin 'O mio babbino caro' adlı eseriyle devam eden konserde soprano Nurdan Küçükekmekçi, besteciler D.Curtis, A.Piazzola, V.Lobos, E.Di Larazzo, A. Ramires, Y.Levy'nin çello-piyano için yazdıkları eserlerini opera diliyle yorumladı. Düzenlemesini Veronika Yeliz Efe'nin yaptığı konserde eserlerin hikayeleri de anlatıldı. Keyifle izlenen konser besteci A.Piazzola'nın 'Yo soy Maria' adlı neşeli eseriyle sona erdi. Sanatçılar, alkış yağmuruna tutuldu.

SANATÇIYA DESTEK

Özel kültür sanat merkezinin yöneticisi Rengin Ekmekcioğlu, "Çok özel bir konser oldu. Sanatçılarımız bize bahar renkleri isimli geceyi yaşattı. Çok hoş bir konser oldu. Bizler Antalya'nın kültür-sanat yaşamına, sanatçılarımıza destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Konserin solisti soprano Nurdan Küçükekmekçi'de çok keyifle izlenen bir konser de opera severleri buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını, dünya renklerinden oluşan bir repertuarla baharı karşıladıklarını ifade etti.

KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM
KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM
KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM
KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM

YORUMLAR
500
Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Müze Bahar Konseri' verecek Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Müze Bahar Konseri' verecek Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'La Traviata' operasını sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'La Traviata' operasını sahneleyecek

Münir Karaloğlu, Antalya, Konser, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM - Son Dakika


Son Dakika
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:58:11. #1.12#
SON DAKİKA: KALEİÇİ'NDE OPERALI AKŞAM - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement