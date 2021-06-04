Üye Girişi
Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor - Son Dakika

Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor

04.06.2021 09:45
Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor, System.String[]

Burun tıkanıklığının geçici ve kalıcı birçok sebebi bulunduğuna dikkati çeken Op. Dr. Ali Rıza Gökduman "Burun tıkanıklığının kalıcı olduğu durumlarda yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulabilir, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi birçok önemli kronik hastalıklar zaman içerisinde oluşabilir.

Burun tıkanıklığının geçici ve kalıcı birçok sebebi bulunduğuna dikkati çeken Op. Dr. Ali Rıza Gökduman "Burun tıkanıklığının kalıcı olduğu durumlarda yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulabilir, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi birçok önemli kronik hastalıklar zaman içerisinde oluşabilir. Ayrıca mecburi ağız solunumu yüzünden normalden daha çok boğaz ve ağız içi enfeksiyonları, diş eti bozuklukları olabilir" dedi.

Burun tıkanıklığının altında birçok sorunun yatabileceğini belirten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Ali Rıza Gökduman, "Burnumuzun nefesimizi almamızı sağlayan havanın akciğerlere gitmeden önce nemlendirilmesi, toz gibi küçük mikropartiküllerden arındırılması ve sıcaklığının vücut iç sıcaklığına ayarlanması gibi solunum fonksiyonlarının yanında koku alma gibi çok önemli görevi vardır. Burun tıkanıklığı ağzımız kapalı bir şekilde burnumuzdan rahat nefes alabilmemizi engelleyen birçok etkenin sonucunda oluşur. Bu durumun geçici ve kalıcı birçok sebebi mevcuttur. Burun tıkanıklığının kalıcı olduğu durumlarda yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulabilir, hipertansiyon ve kalp hastalıkları gibi birçok önemli kronik hastalıklar zaman içerisinde oluşabilir" diye konuştu.

ENFEKSİYON, TÜMÖR VE ANATOMİK YAPI SEBEP OLABİLİR

Burun tıkanıklığının sebepleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Gökduman şu ifadeleri kullandı:

"Genel olarak septum (burun iç bölmesi) deviasyonu gibi anatomik bozukluklara bağlı kalıcı burun tıkanıklıkları oluşurken geçici burun tıkanıklığı ise genel olarak iltihabi ve alerjik durumlarda görülür. Burun eğriliği veya burun etlerinin büyük olması, buruna alınan travmalar sonucunda anatomik yapının bozulması tıkanıklığa neden olabilir. Ayrıca alerjik rinit, sinüzit, nezle, grip gibi viral enfeksiyonlar da bu soruna yol açabilir. Burun boşluğu sinüsler veya nazofarenksten kaynaklanan iyi veya kötü huylu tümörler, nazal valv darlığı da tıkanıklık sebepleri arasındadır."

Çocuklarda burun tıkanıklığına da dikkat çeken Gökduman, "Çocuklarda ise geniz eti, yabancı cisim varlığı, koanal atrezi burun tıkanıklığına neden olabilir. Burun tıkanıklığı durumunda solunumsal problemlerin yanında koku alamama veya koku duyusunda değişiklik olabileceği gibi mecburi ağız solunumu yüzünden normalden daha sık oluşan boğaz ve ağız içi enfeksiyonları, diş eti bozuklukları ve tekrarlayan ağız içi aftlar oluşabilir. Yine horlama hastalığı dil kökü damak yutak mesafesinin darlığı gibi problemler nedeniyle oluşsa da burun tıkanıklığı da horlamaya sebep olabilir veya mevcut durumu kötüleştirir" ifadelerini kullandı.

ALTTA YATAN NEDENE GÖRE TEDAVİ PLANLANIR

Op. Dr. Gökduman, burun tıkanıklığı tedavisinin nedene yönelik olması gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Günümüz teknolojisinin getirdiği kolaylıklarla endoskopik muayene ile burun içi net olarak değerlendirerek ve gerektiğinde tomografi, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle burun tıkanıklığı sebebi net olarak belirlenip tedavi planlanır. Alerjik rinit ve iltihabi durumlarda ilaç tedavisi çoğu zaman yeterli olurken septum deviasyonu, nazal polip, medikal tedaviye dirençli kronik sinüzit gibi durumlarda operasyon planlanmalıdır."

Çocuklarda ve yetişkinlerde tedavi yöntemlerinin farklı olabileceğini söyleyen Akduman, "Çocukluk çağında en sık olarak karşılaştığımız geniz eti mevcudiyetinde medikal tedavilere yanıt alınamayan durumlarda geniz eti ameliyatı yapılırken erişkin çağda en sık olarak karşılaştığımız burun iç bölmesi eğriliği durumunda septoplasi ameliyatı uygulanır. Erişkin çağda yine en çok alerjiye bağlı olarak karşılaştığımız ama alerji olmadan da oluşabilen burun eti büyüklüğü durumunda ise yine medikal tedaviye yanıt alınamayan durumlarda lokal anestezi altında yapılabilen nispeten kısa süren ve hastaneye yatış gerektirmeyen konka radyofrekans işlemi ile burun etlerinin küçültülmesi yapılabilir. Erişkinlerde daha az sıklıkta karşılaştığımız nazal polip kronik sinüzit durumlarında ise yine medikal tedaviye yanıt alınamayan durumlarda fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi dediğimiz sinüzit ameliyatları yapılır. Son zamanlarda ülkemizde ve dünyada popüler olan burun estetiği ameliyatları da yine beraberinde burun tıkanıklığının olduğu septum deviasyonu olan burunlarda, hastalar tarafından hazır ameliyat oluyorken burnumun şeklide düzelsin isteğiyle KBB branşı tarafından sık uygulanır" diye konuştu.


Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor

Hipertansiyon, Pendik, Kalp, Kbb, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Caner ve Fatih Terim arasında sürpriz görüşme AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Sadece tuvalet molası vermişti! Facia 3 ölü, 5 yaralı ile son buldu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünü işaret etmişti! Büyük müjdenin adı Amasra Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Otelde çocuklarının fotoğrafını çeken adama tekmeyle saldırdı Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Son Dakika Haberleri
10:16 Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar
10:08 AK Partili Tuğrul Türkeş'ten dikkat çeken çıkış: Dükkan talan ediliyor
10:06 Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!
09:52 "Futbolda şike kumpası" davası bugün karara bağlanıyor!
09:47 Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı Koronanın laboratuvardan yayıldığını ilk o söylemişti! Bilim insanı Robert Redfield ölüm tehditlerini aldığını açıkladı         
10:22
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor! Polonya Milli Takım'ın hocası Paulo Sousa Fenerbahçe ile görüşüyor!         
10:07
Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü Bitcoin'de deprem etkisi yaran Elon Musk paylaşımı! Milyonlarca yatırımcı çöktü         
09:48
Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda         
09:26
Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi         
09:03
Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü         
01:50
18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek         
00:30
Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte         
22:34
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 10:31:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kalıcı burun tıkanıklığı hipertansiyona neden oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement