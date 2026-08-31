Kalıcı makyajın en zorlu dalında jüri koltuğunda bir Türk sanatçı - Son Dakika
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Kalıcı makyajın en zorlu dalında jüri koltuğunda bir Türk sanatçı

Kalıcı makyajın en zorlu dalında jüri koltuğunda bir Türk sanatçı
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Almanya'da düzenlenen Beauty Düsseldorf Fuarı kapsamındaki Permanent Beauty Masters kalıcı makyaj yarışmasında jüri üyeliğine seçilen kalıcı makyaj sanatçısı ve eğitmeni Cansu Durkun, sektörün en zorlu dalı sayılan kıl tekniğini ve doğal görünümün teknik karşılığını değerlendirdi.

Beauty Düsseldorf, 9-11 Nisan 2027 tarihlerinde kapılarını açacak. Fuar kapsamında düzenlenen Permanent Beauty Masters kalıcı makyaj yarışmasının beşinci edisyonu ise 10 Nisan 2027'de yapılacak. Dört kategoride, kategori başına en fazla 10 finalistin canlı uygulama yaptığı yarışmaya başvurular 1 Kasım 2026'da sona erecek. Yarışmanın uzman jürisinde Ankara merkezli kalıcı makyaj sanatçısı ve eğitmeni Cansu Durkun yer alacak. Durkun, fuarın üç günü boyunca konuşmacı ve canlı uygulama sanatçısı olarak da sahne alacak. Messe Düsseldorf tarafından kozmetik, tırnak ve ayak bakımı ile spa ve iyi yaşam alanlarında düzenlenen fuar, sektörün Avrupa'daki en büyük buluşmalarından biri sayılıyor. Bu yıl mart ayında yapılan edisyona 68 ülkeden 45 bin sektör profesyoneli katıldı, 1.200 katılımcı ve marka ürünlerini tanıttı.

DOĞALLIK TEKNİK BİR KARAR

Yarışmanın kıl tekniği kategorisi resmi tanımında mikropigmentasyonun en zorlu dalı sayılıyor ve mutlak doğallık şartı aranıyor. Durkun, en doğal görünen işin neden en zor iş olduğunu şöyle anlatıyor: "Doğa düzensizdir, elimiz ise düzenli olmak ister. Gerçek bir kaşta kıllar farklı açılarla çıkar, uzunlukları ve tonları değişir. Kıl çizerken bütün içgüdüler bizi düzene iter. Gözün kalıcı makyaj diye okuduğu şey tam da bu düzendir."

Kaşın kıl gibi mi yoksa dövme gibi mi göründüğünü dört unsurun belirlediğini söyleyen Durkun, bunları çizgi yönü, yoğunluk dağılımı, katmanlama ve renk olarak sıralıyor. Rengin işlem gününe göre değil iyileşmiş sonuca göre planlanması gerektiğini de vurguluyor: "Dördü de doğruysa kaş yüzün içinde kaybolur. Biri yanlışsa göz onu hemen bulur."

Yarışmada değerlendirmenin anonim yapıldığını hatırlatan Durkun, jüri üyesi olarak formun kişinin anatomisine uygunluğuna, çizgilerin akışına, çizgi kalitesine ve kaşın iki ay sonra nasıl görüneceğine bakacağını söylüyor. Hiper gerçekçi kaş denemelerinde en sık karşılaştığı hata ise fazlalık.

HER CİLDE UYGUN DEĞİL

Durkun, kıl tekniğinin yağlı ve geniş gözenekli ciltlere uygulanmaması gerektiğini söylüyor: "Bu ciltlerde ince çizgiler zamanla dağılır. İlk hafta net görünen çizgi on ikinci ayda bulanıklaşır. Uzmanlığın bir parçası da bu teknik size göre değil diyebilmektir." Kaş kaybına yol açan alopeside ise izlenecek mevcut bir kıl düzeni bulunmadığını, tasarımın tamamen yüz anatomisinden kurulduğunu söylüyor.

Mesleğe 2012'de başlayan ve Ankara'daki stüdyosunu 2016'da açan Durkun, bir eğitim akademisi ve pigment markası da yürütüyor. Ekim 2025'te Rotterdam'da düzenlenen kaş festivalinde jüri üyesi ve konuşmacı olarak Türkiye'yi temsil eden Durkun, uluslararası bir kaş şampiyonasının Türkiye ayağını da düzenliyor. Organizasyonun bu yılki edisyonu 5-6 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Güzellik, Makyaj, Son Dakika

Son Dakika Makyaj Kalıcı makyajın en zorlu dalında jüri koltuğunda bir Türk sanatçı - Son Dakika

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