Son Dakika Haberleri: Kaliforniya'da 5 kişinin öldürülmesi sonrası Airbnb 'parti evlerine' yasak getirdi
Son Dakika Dünya Kaliforniya'da 5 kişinin öldürülmesi sonrası Airbnb 'parti evlerine' yasak getirdi

Kaliforniya'da 5 kişinin öldürülmesi sonrası Airbnb 'parti evlerine' yasak getirdi

7 saat önce

İnternet üzerinden şahıslara ait evlerle konaklama hizmeti sağlayan platform Airbnb, Kaliforniya'da meydana gelen silahlı saldırıdan dolayı şirket vasıtasıyla kiralanan evlerde parti yapılmasını yasakladı.

Kaliforniya'da 5 kişinin öldürülmesi sonrası Airbnb 'parti evlerine' yasak getirdi, System.String[]

İnternet üzerinden şahıslara ait evlerle konaklama hizmeti sağlayan platform Airbnb, Kaliforniya'da meydana gelen silahlı saldırıdan dolayı şirket vasıtasıyla kiralanan evlerde parti yapılmasını yasakladı.


Kaliforniya'nın Orinda semtinde Cadılar Bayramı partisi için Airbnb üzerinden kiralanan bir evdeki silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:09 
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