Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi
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ABD'nin Kaliforniya eyaleti cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafını yoksul kişilere sağlık hizmeti veren Medicaid’den karşılamayı reddeden Iowa eyalatine “seyahat yasağı” getirdi. Iowa’ya seyahat edecek kamu görevlisi veya öğrencilerin masrafları eyalet bütçesinden ödenmeyecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafını yoksul kişilere sağlık hizmeti veren Medicaid'den karşılamayı reddeden Iowa eyaletine "seyahat yasağı" getirdi.
Kaliforniya Eyalet Başsavcısı Xavier Becerra, Iowa'ya seyahat edecek kamu görevlisi veya devlet üniversitelerindeki öğrencilerin masraflarının artık eyalet bütçesinden karşılanmayacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:45
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