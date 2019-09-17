Son Dakika Haberleri: Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi
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Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi

3 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaleti cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafını yoksul kişilere sağlık hizmeti veren Medicaid’den karşılamayı reddeden Iowa eyalatine “seyahat yasağı” getirdi. Iowa’ya seyahat edecek kamu görevlisi veya öğrencilerin masrafları eyalet bütçesinden ödenmeyecek.

Kaliforniya, LGBT hakları nedeniyle 'seyahat yasağı' uyguladığı eyaletlere Iowa'yı da ekledi, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaleti cinsiyet değiştirme ameliyatlarının masrafını yoksul kişilere sağlık hizmeti veren Medicaid'den karşılamayı reddeden Iowa eyaletine "seyahat yasağı" getirdi.


Kaliforniya Eyalet Başsavcısı Xavier Becerra, Iowa'ya seyahat edecek kamu görevlisi veya devlet üniversitelerindeki öğrencilerin masraflarının artık eyalet bütçesinden karşılanmayacağını duyurdu.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Iowa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:45 
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