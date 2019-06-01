Son Dakika Haberleri: Kalp hastası, 3 gündür kayıp
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Kalp hastası, 3 gündür kayıp

35 dakika önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan Şerif Yılmaz'dan (46), 3 gündür haber alınamıyor.

Kalp hastası, 3 gündür kayıp, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde yaşayan  Şerif Yılmaz'dan (46), 3 gündür haber alınamıyor.
Şerif Yılmaz, rahatsızlanan oğlu Abdullah Yılmaz'ı, 3 gün önce tedavi ettirmek amacıyla Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü. Abdullah Yılmaz hastaneye yatırıldı. Bunun üzerine Şerif Yılmaz köyüne geri dönerek bir süre kahvehanede oturdu. Ardından eve gideceğini söyleyerek ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alınamadı.
Kalp hastası olduğu öğrenilen Şerif Yılmaz'ın eve gitmemesi üzerine yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Arama çalışmalarına jandarmanın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve AFAD ekipleri de destek veriyor. Arama çalışmalarına son görüldüğü yer olan Sazlıca Mahallesi yakınlarındaki Yenisarıbey Mahallesi'nde devam ediliyor. Jandarmanın olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
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