Üye Girişi
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu - Son Dakika

Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu

02.11.2021 16:24
Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu

Muğla'da evinde yakınları tarafından ölü bulunan evli ve 1 çocuk annesi Özlem Fidan, gözyaşları arasında toprağa verildi. Vücudunda darp ya da yaraya rastlanmayan Fidan'ın Muğla Adli Tıp Kurumu'nun ön raporunda, kalp krizinden öldüğü açıklandı.

Menteşe'nin kırsal Algı Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Fidan, dün öğle saatlerinde eşi Özlem Fidan'ı telefonla aradı. Eşi telefonu açmayınca Süleyman Fidan, kontrol etmesi için yakınlarını eve gönderdi.

Yakınları, Özlem Fidan'ı salonda hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Özlem Fidan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Fidan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Algı Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene, Fidan'ın eşi Süleyman Fidan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Algı Mahalle Muhtarı Abdülkadir Bulut ve yakınları katıldı. Öğlen kılınan namazın ardından Özlem Fidan'ın cenazesi toprağa verildi.

Evde ölü bulunan Özlem, kalp krizi geçirmiş

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Fidan'ın Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön raporunda, herhangi bir darp izi bulunmadığı, ölüm nedeninin kalp krizi olarak kayda geçtiği öğrenildi.

Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu

Adli Tıp Kurumu, Kalp Krizi, 112 Acil, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Konserinde Galatasaray'a küfredilen Gülşen'in korktuğu başına geldi 16:20 Konserinde Galatasaray'a küfredilen Gülşen'in korktuğu başına geldi AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak 16:15 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı 16:06 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor 15:59 Ekmek parasını 11 yıldır dayak yiyerek çıkarıyor Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı 15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı! 15:04 Semra Dinçer son yolculuğuna uğurlanırken sanat dünyasından az kişi katıldı!
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 14:30 Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 14:14 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi

Son Dakika Haberleri
16:21 Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti
16:18 Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor
16:14 AK Parti 5. yargı paketini Meclis'e sundu! 54 maddeden oluşan teklifle birçok konu tarihe kavuşacak
16:07 En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var
16:05 Şef Mehmet Yalçınkaya, dudak dolgusu yaptırdığı iddialarını yalanladı
16:02 Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı
15:45 İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu
15:28 Son Dakika! Karabük diğer illere göre 100 bin kişide görülen vaka haritasında ilk sırada yer aldı
15:22 Manchester United'ı reddeden Conte, Tottenham'a imza attı
15:12 Halk Ekmek'e İstanbul'da zam yok
Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti Evladının ölüm haberini alan anne, hayatını kaybetti         
16:21
Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor Yeni bir salgın kapıda! Hindistan'da Dang humması vakaları artıyor         
16:19
En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var En kötü 5 transfer listesi yayınlandı! Zirvede Beşiktaşlı Karius var         
16:08
Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı Genç kızın gözünün içine kene girdi doktor bile çıkaramadı         
16:03
İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu İsrail'deki müzik yarışmasına katılan genç kadın Türkçe şarkıyla damga vurdu         
15:46
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor Günümüzde bir otomobil almak için 2003 yılına geri dönmek gerekiyor         
15:02
Kılıçdaroğlu: Kılıçdaroğlu: "Memnun oluruz, inşallah yaparlar" diyerek yanıt verdi         
14:19
Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü Havalimanında piste inen uçağın önüne çıktılar! Adana'daki garip olayın sırrı çözüldü         
14:09
Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu Önce sevindirdiler, sonra üzdüler! Kripto para piyasasında 'Squid Game' vurgunu         
12:31
Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada         
12:04
İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın İstanbul'un 4 ilçesinde yaşayanlara yönelik hava kirliliği uyarısı: Trafiğin yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmayın         
11:19
70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama! 70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahsa polisten benzersiz karşılama!         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında Osman Gökçek de vardı! İşte o görüntüler         
10:31
Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu! Hz. Hızır olduğu söylenen ak saçlı adamın markete girdiği görüntüler tekrar gündem oldu!         
10:07
Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi Peş peşe olay paylaşımlar! Survivor Turabi gitti, Dan Bilzerian Turabi geldi         
23:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2021 16:29:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kalp krizi geçirdikten sonra Özlem evinde ölü bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement