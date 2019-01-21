Kalp Krizi Geçiren Çocuk Vefat Etti
26 dakika önce
Denizli'nin Kale ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Mehmet Gürsoylar hayatını kaybetti.
Denizli
'nin Kale
ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Mehmet Gürsoylar hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Uluçam Mahallesi Cevherpaşa Sokak'ta ikamet eden Gürsoylar (16), fenalaşması üzerine Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürsoylar burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ethem Özsoy Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Gürsoylar'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:56 Kaynak: AA
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