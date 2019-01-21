Son Dakika Haberleri: Kalp Krizi Geçiren Çocuk Vefat Etti

Kalp Krizi Geçiren Çocuk Vefat Etti

26 dakika önce

Denizli'nin Kale ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Mehmet Gürsoylar hayatını kaybetti.

Kalp Krizi Geçiren Çocuk Vefat Etti, System.String[]
Denizli'nin Kale ilçesinde, evinde kalp krizi geçiren 16 yaşındaki Mehmet Gürsoylar hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Uluçam Mahallesi Cevherpaşa Sokak'ta ikamet eden Gürsoylar (16), fenalaşması üzerine Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gürsoylar burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Ethem Özsoy Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Gürsoylar'ın cenazesi, mahalle camisinde kılınan namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:56 Kaynak: AA

Denizli, Kale, Kalp Krizi, Güncel
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