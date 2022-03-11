Kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde görev sırasında kalp krizi geçiren polis memuru Mehmet Keskin (49) hayatını kaybetti.

Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Keskin, polis merkezinde kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk babası Mehmet Keskin, yaşamını yitirdi.Mehmet Keskin için bugün Karasu Kaymakamlığı'nın bahçesinde tören düzenlendi. Törene; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu, Keskin'in ailesi ve meslektaşları katıldı. Keskin'in cenazesi, törenin ardından memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Yazıcılar köyüne götürüldü. Kılınan namazın ardından Mehmet Keskin, köy mezarlığında toprağa verildi.