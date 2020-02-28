Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmene hüzünlü veda - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmene hüzünlü veda - Son Dakika

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmene hüzünlü veda

6 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yaptığı okuluna giderken direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Fatih Halitoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden öğretmene hüzünlü veda, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde görev yaptığı okuluna giderken direksiyon başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Türkçe öğretmeni Fatih Halitoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Çok sevdikleri öğretmenlerini son yolculuğuna uğurlamak için gelen öğrencileri ise, gözyaşlarına boğuldu.


Elbistan Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan 44 yaşındaki Fatih Halitoğlu, 27 Şubat günü sabah saatlerinde mesaisine giderken aracında kalp krizi geçirmiş ve kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti. Halitoğlu'nun acı haberini alan sevenleri, öğrencileri, ailesi ve eğitim camiasına yasa boğuldu. 20 yıllık meslek hayatında kendisini eğitime ve öğrencilerine adayan Halitoğlu için Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene, milli eğitim camiası, Halitoğlu'nun öğrencileri, aile fertleri ve yakınları katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende ilk olarak Halitoğlu'nun özgeçmişi okundu. Törende konuşan meslektaşları, 2000 yılında eğitim ordusunun bir neferi olarak göreve başlayan Fatih öğretmenin, fedakarlığına vurgu yapıldı.


Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, tüm eğitim camiasına, ailesine ve öğrencilerine başsağlığı diledi. Halitoğlu'nun, cennetteki çocuklara öğretmenlik yapacağını dile getiren Bayazıt, "Sevgili Fatih kardeşimizi, Cenabı Hakka uğurluyoruz. Fatih hocamla daha çok çalışacaktık. İnşallah, kendisi bundan sonra cennet çocuklarına öğretmen olacak. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi.


Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasının ardından Halitoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omuzlarına alınarak cenaze aracına götürüldü. Ulu Cami'indeki cenaze namazına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, milli eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı. Halitoğlu'nun cenazesi, Gariplik Mezarlığında defnedildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:13 Kaynak: İHA
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